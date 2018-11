Miniere d'oro, Joachim Andersen: un difensore da favola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancor più di Milenkovic, Joachim Andersen è il desiderio proibito ma neanche tanto delle big di Serie A, in particolare le ricche Juventus e Inter, alla ricerca di centrali di sicuro affidamento per ringiovanire le rispettive retroguardie. Lanciato da titolare da Giampaolo, al fianco di Colley o Tonelli, il danese si è dimostrato un difensore di alto livello con grande continuità, l'ideale quindi per rifondare una retroguardia che ha perso Silvestre e Ferrari dopo il mercato estivo.

CURRICULUM - Cresciuto nel Midtjylland, nel 2013 si trasferisce in Olanda al Twente, prima tra le fila della formazione giovanile e poi in Prima Squadra. Debutta il 6 marzo 2015 in Willem II-Twente 2-2 e totalizza 49 presenze con la maglia della formazione olandese. Nel 2017, un po' a sorpresa, la Sampdoria investe su di lui, anche se non da titolare. Giampaolo lo tiene in panchina un anno per lanciarlo titolare nel finale di campionato scorso: da questa stagione è un perno della squadra.