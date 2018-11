Miniere d'oro, Kalidou Koulibaly. Oltre i 100 milioni, grazie a Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grazie Maurizio Sarri. Kalidou Koulibaly l'avrà detto qualche volta. Quando nel 2015 il tecnico toscano arriva a Napoli, il difensore franco-senegalese è un grosso punto interrogativo, che a bilancio pesa non poco. Arrivato in azzurro per 8 milioni di euro dal Genk, il gigante classe '91 è reduce dall'ultima stagione di Benitez, caratterizzata da una certa leggerezza difensiva. Koulibaly, nonostante un fisico statuario, di quella leggerezza è quasi un testimonial e infatti il Napoli pensa addirittura alla cessione. Poi tutto è cambiato, ma facciamo un passo indietro.

IL PARAGONE

Oggi, il paragone con Lillian Thuram viene facile, complici le parole dello stesso ex difensore di Juventus e Parma. La carriera di Koulibaly, però, racconta un percorso diverso: il gigante del Napoli non è mai stato un predestinato. Ha iniziato nel Saint-Dié, tra i dilettanti francesi. Ha convinto il Metz, non il Monaco. Si è dovuto trasferire in Belgio per guadagnarsi una ribalta europea. Alla fine, l'ha ottenuta.