Miniere d'oro, Manuel Lazzari: mister 20 milioni. Di corsa dalla gavetta

© foto di Federico Gaetano

Dalla Seconda Divisione alla Serie A: Manuel Lazzari è uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale della SPAL. Sempre correndo: elettricità pura, l'esterno destro di Semplici è sempre stato uno dei migliori giocatori degli estensi, a prescindere dalla categoria. Senza mai soffrire il salto: la rincorsa era abbastanza efficace.

FINO ALL'ITALIA

L'unico limite di Lazzari, in questo momento, è il ruolo. Nel 3-5-2 di Semplici il classe '93 di Valdagno è perfetto. Provato terzino con l'Italia nel '93, nella difesa a quattro non ha convinto al 100%. Ha comunque conquistato l'azzurro e, considerato il punto di partenza, non era affatto scontato. Un inno alla gavetta, e anche al merito.