Miniere d'oro, Nikola Milenkovic: per 10. La corvinata che piace a tutti

© foto di Federico De Luca

A Firenze qualcuno lo chiama Loko. "Merito" di Gonzalo Higuain, annullato nella gara contro la Juventus della scorsa stagione. Nikola Milenkovic, senza grossi dubbi, è il miglior colpo di mercato fatto dalla Fiorentina negli ultimi anni. Prima ancora che di mercato, è un rinforzo che in campo assicura una continuità non proprio preventivabile a 21 anni. Da terzino destro, per ora, visto che Pioli ha registrato la coppia difensiva titolare con Vitor Hugo e Pezzella. In futuro, riportato al centro, Milenkovic potrebbe diventare un top a livello mondiale.

LA CORVINATA -

Milenkovic fa parte di quelle che, sempre a Firenze, hanno ribattezzato corvinate: colpi a sorpresa, dal rendimento ben sopra le aspettative. Affermatosi in patria prima nel Teleoptik e nel Partizan, Milenkovic è arrivato in viola nel 2017, "nascosto" in una lunga serie di acquisti, non tutti proprio entusiasmanti. Non pagato poco: 5 milioni di euro.