Miniere d'oro, Paulo Dybala: il 10 bianconero che vale più di CR7

Sei gol e un assist. Quattro delle sei reti in Champions League: Paulo Dybala, in casa Juventus, deve convivere con un certo Cristiano Ronaldo, ma si sta facendo valere. Il numero 10 della Juventus, peraltro, promette di battere il suo illustre compagno d'attacco, almeno da un punto di vista. Secondo il CIES, Dybala vale infatti 155,6 milioni di euro. Più di CR7, considerate età e prospettive. E forse è una valutazione al ribasso.

DUE PAGINE AVANTI

"È due pagine avanti nel manuale del calcio". Di Dybala parlò così Gennaro Gattuso, quando allenava la Joya ai tempi di Palermo. I I siciliani lo avevano pescato dall'Instituto de Cordoba, dopo una stagione strepitosa. E infatti non era certo arrivato in Italia gratis: 12 milioni di euro. Dal rosanero al bianconero, il talento di Laguna Larga ne ha fatta di strada: arrivato a Torino per circa 40 milioni di euro, ha finora segnato 74 gol in 154 partite. Il paragone con Del Piero è a dir poco azzardato, ma l'affare è azzeccato.