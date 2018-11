Miniere d'oro, Rodrigo De Paul: buona la seconda. L'Inter osserva

Dribbling, gol, assist. Nel repertorio di Rodrigo De Paul c'era già tutto, quando l'argentino è arrivato in Italia. Tranne la continuità. Oggi, il numero 10 dell'Udinese ha trovato anche quella: 5 gol e 3 assist in queste prime 12 giornate, senza di lui i friulani non sanno stare.

BUONA LA SECONDA

Il problema della continuità, visto che sul talento non ci sono mai stati grossi dubbi, De Paul l'aveva già manifestato al primo approccio col calcio europeo. Dopo due buone stagioni al Racing, nel 2014 ci prova il Valencia. Non va benissimo, e Rodrigo torna in Argentina. Nel 2016 è il turno dell'Udinese, che spende 3 milioni di euro. De Paul diverte, non decide, ma resta. 4 gol al primo anno, 4 al secondo. Ora ha già fatto record. E non pare volersi fermare.