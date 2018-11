Miniere d'oro, Suso: lo spagnolo d'oro del Milan. La clausola è bassa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È servito un po' di tempo. Sono stati necessari i 4 gol e i 7 assist di questo avvio di stagione. Il Milan trascinato in Europa League l'anno scorso. È servito un po' di tempo, ma alla fine anche in Spagna si sono accorti di Suso. Il connazionale che gli spagnoli non hanno mai amato davvero.

SU E GIÙ

La carriera di Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, al secolo Suso, è fatta di alti e bassi. A 17 anni, dopo le giovanili nel Cadice, lo nota il Liverpool. Un salto troppo grande, diranno i risultati. Così Suso dopo una sola stagione torna in Spagna, in prestito all'Almeria. Poi fa rientro ad Anfield, ma non gioca. Il Milan lo prende, ma non risolve il punto interrogativo: dopo 12 mesi e appena 8 presenze, Suso trasloca a Genova. Bastano sei mesi in rossoblù, perché conquisti la Serie A: da gennaio a giugno è travolgente. Il Milan ci ripensa e lo riporta a casa, il resto è pura attualità: oggi Suso è il vero insostituibile di Gattuso. Tasso tecnico e decisività, senza di lui il Diavolo non sa stare.