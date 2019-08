Mirror - Juventus, una vera "Dybacle": lo United cambia obiettivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’apertura del Mirror è dedicata interamente a Paul Pogba, che ha rifiutato il trasferimento al Manchester United. L’attaccante argentino, come riportato anche dai media italiani, non vuole trasferirsi in Premier League: le richieste della Joya sono troppo alte per il club inglese, dunque la trattativa è saltata nelle scorse ore.

Ora lo United sarà costretto a cercare un altro attaccante, Solskjaer non vuole confermare Romelu Lukaku e probabilmente il belga verrà ceduto. Ancora non c’è un nome per sostituire l'attaccante ex Everton, ma i Red Devils devono velocizzare le operazioni: il mercato in Inghilterra chiuderà tra pochi giorni, dunque c'è poco tempo per definire le trattative in entrate.