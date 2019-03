© foto di Giacomo Morini

In origine questo epiteto fu affibbiato a Gareth Bale, il primo ad inaugurare una serie di trasferimenti che avrebbero superato le tre cifre alla voce milioni spesi per l'acquisto del calciatore. Oggi il soprannome di "Mister 100 Milioni", almeno a sentire giornali, siti specializzati ed esperti di settore, non starebbe male neanche cucito sulla misura dell'abito di Federico Chiesa, anni ventidue e di professione trascinatore della Fiorentina. Anche quando è nel mirino delle critiche, come ad esempio capitato di recente con le infauste polemiche e gli epiteti di simulatore con i quali è stato additato soprattutto sui social. Le voci sul suo futuro si susseguono, e soprattutto si comincia a leggere la cifra di 100 milioni che sarebbe necessaria per portarlo via da Firenze in estate, una quota astronomica. A contribuire ci ha pensato anche Muriel: il suo nuovo compagno nell'intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport ha dato un prezzo ancora più alto al figlio d'arte. Una vetta alla quale qualcuno potrebbe mancare l'aria. E per rimanere in tema, è giusto anche porre una riflessione sull'ingaggio del ragazzo, attualmente assestato intorno ai 2 milioni di euro, cifra che non rispecchia assolutamente una così corposa valutazione. Tanto che, se vi capita di sentire qualche operatore, vi dirà che chiunque dovesse spendere tanti soldi, dovrebbe comunque corrispondere un ingaggio in linea con certi parametri del mercato. Un ingaggio a quel punto decisamente fuori portata per la Fiorentina, che però essendo ad oggi proprietaria del cartellino non avrebbe alcun obbligo in tal senso, che necessita valutazioni e riflessioni anche sul conto di Juventus ed Inter, giusto per citare le due più interessate entro i confini nazionali. Senza scordarsi però del Napoli, con De Laurentiis che ormai corteggia da tempo il ragazzo a distanza, e del Milan. Nelle ultime ore infatti i giornali hanno parlato anche dei rossoneri. Chiunque voglia, però, dovrà pagare un conto molto salato per riuscire ad assicurarsi uno degli astri nascenti più fulgidi del calcio a tinte azzurre. Mister 100 Milioni, e oltre.