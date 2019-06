Molto poco italiani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria di questa sera contro la Grecia ridefinisce un target. Quella che la Nazionale Italiana non debba giocare bene. O meglio, possa anche farlo, ma che alla fine c'è quasi sempre il braccino, lo speculare sul risultato, quando ancora c'è solo un gol di differenza. L'Italia di Roberto Mancini ha una sua identità precisa, ha la grande dote di avere calciatori che pongono sì diverse caratteristiche, ma che non cambiano il volto fino in fondo. L'Italia, insomma, è molto poco italiana. E non c'entrano solo Jorginho o Emerson Palmieri, comunque straordinari nella serata dello Spyros Louis. Probabilmente nemmeno Verratti, che gioca al Paris Saint Germain.

La realtà è che l'Italia giovane piace, vince e convince, alle volte stufa perché sembra di un'altra categoria rispetto agli altri. Con la Finlandia c'è stato sicuramente uno scotto da pagare, in un primo tempo tutt'altro che perentorio, ma dopo un piccolo brivido con Pukki, il tutto è andato in discesa. Con il Liechtenstein forse non è una gara da considerare, mentre la Grecia ha dimostrato di essere due scalini sotto l'Italia. Veloce, piacevole, cattiva. Almeno nel primo tempo. Poi, come al gatto col topo, i ritmi si sono abbassati.

È una squadra molto poco italiana, perché non si mette dietro e aspetta, decide di palleggiare in avanti. Come stanno facendo, d'altro canto, molti degli allenatori che vanno per la maggiore. Certo, arriverà anche quel momento, perché lo stesso Jurgen Klopp, in vantaggio dopo due minuti della finale di Champions League, non ha più fatto bang. Ed è la sottile linea tra il vincere e il "mero" divertimento.