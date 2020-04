I momenti spartiacque della stagione: ecco i 3 gol più importanti per la Lazio

Dopo aver analizzato i gol manifesto del gioco della Lazio di Inzaghi, ecco invece le reti più importanti della stagione biancoceleste (fino alla 26a giornata). Quei momenti spartiacque in cui, per un motivo o per un altro, un gol ha avuto un significato maggiore rispetto al solito e anche ripercussioni sul resto del campionato.

1 - Correa (Lazio-Atalanta 3-3, 19 ottobre 2019)

È senza dubbio la partita più importante dell'anno, ne sono consapevoli tutti a Formello. Se la Lazio non avesse reagito in quel modo nella ripresa, dopo lo schiacciante 0-3 del primo tempo, la panchina di Inzaghi sarebbe stata in serio pericolo. Invece la storia viene scritta in un altro modo e l'istantanea più determinante è il gol di Correa del momentaneo 2-3. Un destro terribile sotto la traversa da dentro l'area, realizzato 60 secondi dopo l'1-3 di Immobile. Un boato dell'Olimpico accompagna l'esultanza dell'argentino, che al 70' ridà forza, coraggio e speranza a tutto il mondo biancoceleste. Il 3-3 è firmato nel finale da Immobile su rigore;

2 - Caicedo (Cagliari-Lazio 1-2, 16 dicembre 2019)

Il gol delle polemiche, perché arrivato proprio sulla sirena finale alla Sardegna Arena. Al 97' Caicedo, subentrato nella ripresa, mette in rete un cross dalla sinistra di Jony e permette alla Lazio di ribaltare la partita in 5 minuti (al 90' il parziale era di 1-0). È l'ottava vittoria consecutiva dei biancocelesti, che una settimana prima avevano battuto la Juventus all'Olimpico e sei giorni dopo la batteranno di nuovo in Supercoppa. A Cagliari Immobile e Co. vanno a -3 dalla vetta e capiscono che il destino e l'inerzia della stagione è dalla loro parte;

3 - Milinkovic (Lazio-Inter 2-1, 16 febbraio 2020)

Tre punti, successo nello scontro diretto e secondo posto in classifica raggiunto, oltre a un incredibile entusiasmo generato. Queste sono state le conseguenze del gol vittoria di Milinkovic contro l'Inter, al minuto 69' dopo una mischia in area di rigore. Dopo il fischio finale, la Lazio apre gli occhi e si accorge che la lotta per lo Scudetto non era più soltanto un bel sogno, ma un obiettivo concreto.