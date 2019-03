Monchi rescinde e saluta la Roma: top e flop delle sue cessioni

© foto di Federico Gaetano

Monchi ha rescisso il proprio contratto con la Roma, dopo venti mesi di permanenza in Italia. Il dirigente iberico ora, con ogni probabilità, firmerà un contratto triennale con l'Arsenal. Ecco la lista delle sue cessioni in giallorosso, da Nainggolan all'esplosione di Salah.

I TOP

Radja Nainggolan - Nessuno poteva aspettarsi che il belga, ceduto per 24 milioni di euro più Santon e Zaniolo, potesse diventare il simbolo delle cessioni di Monchi alla Roma. Quasi un'implosione da parte di chi, un anno fa, trascinava la Roma con le sue giocate. Forse non adatto al 4-3-3 di Di Francesco, sicuramente meglio con Spalletti.

Alisson - Non è semplice pensare a sostituire Szczesny, poi finito alla Juventus e ora campione d'Italia in carica. Però il brasiliano, dopo un'annata straordinaria, è stato ceduto per 70 milioni di euro, la cifra più alta per un portiere prima del passaggio di Kepa al Chelsea. Così ha messo a posto i conti in ottica fair play finanziario.

Lukas Skorupski - Altro giro, altro portiere. Nove milioni di euro più Antonio Mirante, oramai secondo di Olsen, può essere considerata una buona cifra. Il polacco arrivava da anni di prestiti ed è stata un'ottima plusvalenza per il bilancio.

Marco Tumminello - È uno dei virgulti di casa giallorossa che potrebbero presto esplodere. Finora però l'Atalanta ha speso a vuoto i 5 milioni di euro per chi, un anno prima, si era rotto il crociato a Crotone.

Antonio Rudiger - Voluto fortemente da Antonio Conte per il suo Chelsea, è stato pagato 33 milioni di euro più 5 di bonus. Mica male per chi era arrivato a Roma per una cifra inferiore ai 5. Con i Blues, pur giocando da titolare, non è riuscito a vincere ancora nulla.

I FLOP

Mohamed Salah - Questione di timing: Monchi doveva cedere prima del 30 giugno, il Liverpool è arrivato con 42 milioni di euro, poi ha provato ad acquistare Mahrez ma i prezzi erano già cambiati, intorno ai 60. Purtroppo per Monchi, però, Salah ha cambiato marcia proprio nel primo anno sulle sponde del Mersey, trascinando alla finale di Champions.

Kevin Strootman - Non tanto per il prezzo, ottimi 20 milioni di euro, bensì anche qui per il timing. A mercato (italiano) chiuso, affidandosi all'esperienza di De Rossi e senza una vera alternativa. Lì ha incominciato a traballare la sedia di Monchi.

Maxime Gonalons - Acquistato dal Lione, quasi in pompa magna, è arrivato e ha deluso moltissimo. Pur di cederlo è stato prestato al Siviglia, senza diritto di riscatto. Non un bell'anno.

Mario Rui - Considerato come una riserva, è stato ceduto senza problemi al Napoli. Vero che è arrivato Kolarov, ma poteva essere una buona alternativa, anche perché 9 milioni non avrebbero cambiato la sua storia. Considerando che Karsdorp è arrivato per 18.

Gregoire Defrel - Altro acquisto flop, viene ceduto alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Tornerà a fine stagione e sarà un ulteriore problema piazzarlo, soprattutto perché pagato oltre 20 milioni di euro.