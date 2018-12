Mourinho esonerato: il Man United pensa a Blanc, libero dal 2016

© foto di Imago/Image Sport

Quarantotto ore. È il tempo di riflessione che si è preso il Manchester United per decidere chi sostituirà José Mourinho sulla panchina dei Red Devils. Il tecnico portoghese è stato esonerato questa mattina: fatale la sconfitta per 3-1 subita contro il Liverpool nell'ultimo turno di campionato e il peggior avvio in Premier League da 28 anni a questa parte. I punti di distacco dalla vetta sono 19 dopo appena 17 giornate. Per lo Special One arriverà comunque una ricca buonuscita, stimata in circa 30 milioni di euro.

Al suo posto, per ora, ci sarà Michael Carrick, ex centrocampista ritiratosi al termine della passata stagione dopo 12 anni di onorato servizio. Carrick ha cominciato la sua nuova carriera da allenatore proprio come vice di Mourinho e a lui è stata affidata la squadra in attesa di nominare un nuovo manager a tempo pieno. Difficile credere, però, che la dirigenza opti per una sua conferma fino a giugno: il nome più caldo è quello di Laurent Blanc, che nel Manchester United ha chiuso la carriera nel 2003, prima di cominciare l'avventura d'allenatore nel 2007 a Bordeaux, dove ha conquistato una Ligue 1, 1 Coppa di Lega e 1 Supercoppa. Nel 2010 è diventato CT della Francia, che ha portato fino ai quarti di finale dell'Europeo in Polonia-Ucraina. I successi e le soddisfazioni maggiori, malgrado sia mancato il sigillo in Champions, sono arrivate nel Paris Saint-Germain, guidato a innumerevoli trionfi in patria. Dal 2016 aspetta una nuova chiamata, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.