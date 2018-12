Mourinho esonerato, le spese dello Special One: Pogba il più caro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre 460 milioni di euro. A questa cifra ammonta l'importo complessivo delle spese sostenute dal Manchester United per l'acquisto di calciatori durante l'era di José Mourinho. Investimenti davvero importanti, che però non hanno portato i frutti sperati: i Red Devils, con il tecnico portoghese in panchina, hanno conquistato un'Europa League, una Coppa di Lega e una Supercoppa in due anni e mezzo.

Nella prima stagione arrivarono Paul Pogba dalla Juventus per 105 milioni, Henrikh Mkhitaryan dal Borussia Dortmund per 42, Eric Bailly dal Villarreal per 38 e Zlatan Ibrahimovic a titolo gratuito. L'anno dopo ecco Lukaku per 85 milioni, Matic per 45, Lindelof per 35 e Alexis Sanchez per 34. Nell'ultimo mercato, invece, il Manchester United ha acquistato Fred per 59, Dalot per 22 e Grant per poco meno di 2 milioni. Spese folli se pensiamo poi al rendimento dei giocatori e al rapporto che hanno avuto con lo Special One: Pogba è diventato il nemico principale, Mkhitaryan è stato ceduto all'Arsenal in cambio di Sanchez, che non è stato però considerato all'altezza come i vari Lindelof, Dalot, Fred e Bailly. Solo Lukaku e Matic, seppur senza trascendere, hanno dato il loro contributo alla causa senza creare problemi. E alla fine questo aspetto ha influito sull'esonero.