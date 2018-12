Mourinho esonerato: Zidane la carta per convincere Pogba a restare

© foto di Imago/Image Sport

Quarantotto ore. È il tempo di riflessione che si è preso il Manchester United per decidere chi sostituirà José Mourinho sulla panchina dei Red Devils. Il tecnico portoghese è stato esonerato questa mattina: fatale la sconfitta per 3-1 subita contro il Liverpool nell'ultimo turno di campionato e il peggior avvio in Premier League da 28 anni a questa parte. I punti di distacco dalla vetta sono 19 dopo appena 17 giornate. Per lo Special One arriverà comunque una ricca buonuscita, stimata in circa 30 milioni di euro.

Non c'è solo Laurent Blanc nella lista dei possibili sostituti dell'ex tecnico di Inter, Chelsea e Real Madrid. Il sogno, vero, della dirigenza è infatti Zinedine Zidane, che ha scelto di prendersi un anno sabbatico dopo l'incredibile tripletta in Champions League. L'idea di risollevare la squadra da una situazione complicata, un po' come fece a Madrid quando fu chiamato a sostituire Rafa Benitez, potrebbe allettare Zizou, che dall'altro lato ha però tutto da perdere. Al Manchester United serve un motivatore e un gestore, che riporti serenità all'interno di uno spogliatoio che non andava più d'accordo con Mourinho. Tutte capacità riconosciute a Zidane, che potrebbe rivitalizzare soprattutto il connazionale Paul Pogba e convincerlo a restare ancora in Premier League.