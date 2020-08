Mundo Deportivo apre con la bomba Messi: "Se ne vuole andare!"

vedi letture

Mundo Deportivo di questa mattina apre a tutta pagina con la "bomba Messi" titolando senza mezzi termini: "Se ne vuole andare!". Leo ha comunicato al club tramite burofax che vuole lasciare immediatamente il Barcellona. L'argentino dà una propria interpretazione alla clausola unilaterale che, ogni fine stagione, gli permette di lasciare il club gratis considerando questo agosto come "fine" dell'ultima stagione. Il Barça però gli ha ricordato che la scadenza sarebbe stata il 10 giugno e che dunque non potrà andarsene gratuitamente. Il consiglio direttivo gli ha scritto di voler continuare insieme e a lui e di volerlo vedere chiudere la carriera in blaugrana. A un mese dai 20 anni di carriera al Barça, il club lo considera come un patrimonio incedibile. Però lo stesso giocatore negli scorsi giorni avrebbe chiamato Guardiola per chiedergli se il Manchester City avesse la possibilità economica per completare questo acquisto, anche previo pagamento del cartellino.