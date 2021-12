Mundo Deportivo: Barça, pronto il Piano B se non arriva Haaland. È Vlahovic

Dalla Spagna arrivano conferme sull'interesse del Barcellona per Dusan Vlahovic. Il serbo è infatti il Piano B del Barcellona qualora il club catalano non riuscisse a portare in blaugrana Erling Haaland. Lo riferisce il Mundo Deportivo, spiegando che la società catalana sta lavorando per portare il norvegese alla corte di Xavi sfruttando i buoni rapporti con Raiola, ma la complessità, anche a livello economico, dell’operazione potrebbe risultare uno scoglio impossibile da superare anche per il Barcellona.

Per questo i catalani non perdono di vista il serbo della Fiorentina che fu vicino a vestire il blaugrana nel 2020, per prendere il posto di Suarez, quando però non arrivò l’accordo con la società viola. Ora i tempi sembrano essere maturi visto che Vlahovic andrà in scadenza nel 2023 e, senza rinnovo, il club toscano sarà costretto a cederlo in estate anche se difficilmente farà sconti sui 70-80 milioni di valutazione del serbo.