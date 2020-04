Mundo Deportivo - Brescia, Tonali piace al Barcellona. Ma la richiesta è troppo alta

Sandro Tonali piace a moltissime squadre in Italia, ma anche all'estero i top club hanno messo nel mirino il giovane mediano del Brescia. Il Mundo Deportivo ha confermato che il nome del centrocampista è molto gettonato a Barcellona, ma al momento non ci sono le condizioni per intavolare una trattativa. La richiesta da parte di Cellino è di circa 60 milioni, troppo elevata soprattutto in questo periodo in cui il calcio è fermo a causa dell'emergenza coronavirus.