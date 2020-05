Mundo Deportivo - Così Lautaro Martinez sta aiutando il Barça nella trattativa con l'Inter

Il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo' quest'oggi s'è sbilanciato molto a favore del trasferimento di Lautaro Martinez dall'Inter al Barcellona nella prossima finestra di calciomercato. Apertura dedicata al calciatore argentino, che ha un contratto in scadenza nel 2023 ma soprattutto una clausola rescissoria da 111 milioni di euro attivabile nei primi 15 giorni di luglio.

Per il 'Mundo Deportivo, la trattativa non è semplice ma il giocatore sta favorendo in tutti i modi il club catalano. In che modo? Evitando di rispondere all'Inter che da più tempo sta provando a rinnovargli il contratto. Da quel punto di vista il 'Toro' non risponde, perché intravede la possibilità di sostituire Luis Suarez per giocare al fianco di Leo Messi. E non vorrebbe farsela scappare.

L'accordo - si legge - non è stato ancora trovato, ma le parti sono sulla buona strada anche grazie al lavoro dei procuratori di Lautaro, Beto Yaqué e Rolando Zárate.