Mundo Deportivo - Inter, il Barcellona smentisce ogni incontro con gli agenti di Lautaro Martinez

Nessuna riunione con gli agenti di Lautaro Martinez: è questo il messaggio che arriva dal Barcellona in merito ai rumors circolati nelle scorse ore in Argentina sul presunto summit tra l'entourage del 'Toro' e il club blaugrana in Catalogna. Il Barça, come sottolinea infatti Mundo Deportivo, avrà bisogno di alleggerire sensibilmente il monte stipendi prima di poter tornare con forza sull'attaccante dell'Inter, che Suning dal canto suo continua a non voler cedere.