Mundo Deportivo - Juve-Suarez, per il Barça il 'Pistolero' non ha ancora rinunciato a restare

Dopo il caso Messi, a Barcellona continua a tenere banco il futuro di Luis Suarez. Con due versioni contrastanti: quella dell'entourage del 'Pistolero', secondo il quale si starebbe cercando in tutti i modi un accordo coi blaugrana per la buonuscita; quella del Barça, secondo il quale - come riporta Mundo Deportivo - l'uruguaiano non avrebbe ancora rinunciato alla speranza di restare in maglia blaugrana al fianco del suo grande amico Lionel Messi.

Da qui le difficoltà sia nella trattativa per liberarsi dal club catalano (Suarez non rinuncia all'ultimo anno di contratto come ha fatto invece Arturo Vidal per andare all'Inter) e anche lo slittamento della questione passaporto, fondamentale per il suo possibile trasferimento alla Juventus.