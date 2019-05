© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Mundo Deportivo oggi in edicola apre in prima pagina con l'affare che dovrebbe portare Ivan Rakitic a vestirsi di nerazzurro: il croato, si legge, vanta un accordo con Bartomeu per un miglioramento salariale, una condizione che difficilmente verrà verificata. Ecco che si fa strada dunque la seconda via: l'addio, con l'Inter che non ha mai fatto mistero di essere interessata al suo profilo, con conseguente salita delle condizioni contrattuali nel nuovo club. Secondo il media catalano ci si avvicinerebbe anche ad un accordo tra i due club: il Barça conta di incassare almeno 50 milioni dal suo addio, il sì non sarebbe affatto lontano. Ci sarà poi da convincere il giocatore, con gli argomenti sopra descritti.