Mundo Deportivo: tornei nazionali alla sudamericana e Champions con posti fissi

vedi letture

Mundo Deportivo apre con l'idea di rivoluzionare i campionati nazionali, stravolti dalla pandemia del coronavirus e che saranno condizionati a fine 2022 dal Mondiale in Qatar, che si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre. La soluzione è quella di ricorrere a un espediente alla sudamericana: tornei di Apertura e Clausura: ogni torneo dalla durata approssimativa di sei mesi nei quali si giocano 19 partite di campionato, le 13 di Champions e incluse anche le finestre per le nazionali con le qualificazioni.

Nello specifico: la nuova stagione, col torneo di Apertura che inizierebbe a novembre per terminare a maggio 2021. L'estate vedrà gli Europei e le Olimpiadi, poi vacanze, precampionato e via al Clausura da ottobre ad aprile. A giugno 2022 l'inizio del nuovo Apertura fino a ottobre, poi spazio alle nazionali col Mondiale fino al 18 dicembre. L'ultimo Clausura partirebbe a gennaio 2023 e terminerebbe a maggio, con il Mondiale per Club in programma a luglio.La Champions League nel frattempo assegnerebbe dei posti fissi ed altri variabili a seconda del piazzamento in campionato.