Nascondere la polvere sotto il tappeto. Fiorentina-Chiesa caso non risolto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima frase, o una delle prime, pronunciate da Rocco Commisso in estate, dopo aver acquistato la Fiorentina, fu più o meno questa: "Chiesa non sarà il mio Roberto Baggio, resta qua al 100%". E così è stato. Nonostante il pressing dell'Inter, il presunto accordo sulla parola del giocatore con la Juventus, i sorrisi tirati della passerella newyorkese e il colloquio acceso all'interno del pullman in terra americana. Il tycoon italoamericano alla fine ha mantenuto la parola a dispetto delle continue sirene di mercato e Federico Chiesa è rimasto a Firenze, pronto a giocare al fianco di Franck Ribery nel 3-5-2 di Montella. Pochi sorrisi, un solo post viola sui social, 12 presenze e 2 gol. La stagione del classe '97 fino a pochi giorni fa era stata questo e poco altro, escludendo dal ragionamento le zero dichiarazioni pubbliche del giocatore da inizio anno.

Cosa è successo a Verona? A sorpresa, al Bentegodi contro l'Hellas il numero 25 si è seduto in panchina. Nella ripresa si è alzato e si è scaldato per circa 20 minuti, ma il campo non l'ha visto. "Non se l'è sentita. Giocherà quando starà bene fisicamente e mentalmente", l'ammissione a cuor forse troppo leggero di Montella nel post partita. Col ds Pradè che subito dopo è entrato più nello specifico parlando di problemi al pube non ancora risolti dall'anno scorso. Ma qualcosa che non quadra evidentemente c'è. Anche perché questi sono fatti avvenuti a pochi giorni di distanza dalle parole del dg Joe Barone. Nelle ultime settimane, alla domanda sul futuro e sul rinnovo, il dirigente aveva sempre risposto in modo vago, invitando Chiesa a pensare solo al campo. La scorsa settimana, invece, si è iniziato a parlare di "incontro previsto per parlare del futuro". Senza dettagli, ma facendo capire che qualcosa si stava muovendo. Poi la doccia fredda veronese, con Chiesa che nonostante i problemi fisici (e mentali) paventati da Pradè e Montella si è scaldato per 20 minuti a bordo campo. Pronto ad entrare, ma senza farlo realmente nonostante la situazione della Fiorentina richiedesse la sua presenza. E a fine partita le domande non potevano che essere puntate tutte su di lui, inevitabilmente. Facendo capire come, nonostante le promesse mantenute, il caso Chiesa montato in estate fosse tutt'altro che chiuso.