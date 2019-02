Nel nome di Davide: grande calcio al Franchi, la Viola non molla mai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al Bernabeu, durante il primo tempo, hanno chiesto di mettere sul maxischermo Fiorentina-Atalanta". Una battuta, letta su Twitter, che rende bene l'idea di quanto sia stato divertente il match di stasera, rispetto anche al Clasico. Una partita combattuta ed entusiasmante, tra due squadre che hanno cercato di vincere fino alla fine e non si sono risparmiate.

Altro giro, altra rimonta per la Fiorentina di Stefano Pioli. E un altro 3-3, dopo quello di domenica contro l'Inter, che mette in evidenza tutti i pregi e i difetti di una squadra giovane, tenuta a galla dalla qualità dei suoi uomini più talentuosi. Federico Chiesa e Luis Muriel continuano a segnare, a regalare numeri d'alta scuola e a far sognare la tifoseria. La squadra non molla mai, il popolo viola ci crede, e lo testimoniano le parole del capitano di serata, che ha tagliato il traguardo delle 100 presenze e ha segnato la sua ventunesima rete: "Gol e assist? Sì, ma è una partita amara. L'abbiamo ripresa, ci aspetta un grande ritorno a Bergamo e adesso dovremo dare tutto per questa gente". Quella gente che si è stretta intorno ai ragazzi di Stefano Pioli un anno fa, dopo il tremendo risveglio di Udine, e che vuole dedicare a Davide Astori un trofeo che manca da tanto tempo.