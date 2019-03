© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal New York Times la Juventus non andrà negli Stati Uniti questa estate per il consueto torneo International Champions Cup. Questo per evitare problemi giudiziari a Cristiano Ronaldo, nel mirino delle autorità USA per le accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga. Per questa ragione la Juventus potrebbe giocare il torneo in Asia.