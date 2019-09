© foto di Dimitri Conti

Anche il New York Times, il quotidiano più importante negli Stati Uniti e tra i più illustri al mondo, prende una posizione netta nel descrivere la situazione che sta accadendo intorno agli insulti razzisti ricevuti da Romelu Lukaku. Riferendosi alla lettera della Curva Nord indirizzata al belga, l'edizione online del NYT apre con un titolo piuttosto forte: "In Italia l'abuso razzista a Lukaku è fatto passare come parte del gioco", con un sottotitolo che spiega come "alcuni dei suoi stessi tifosi gli abbiano fatto notare che il verso della scimmia è una situazione usuale".