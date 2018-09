Neymar llora por el Barça. L'ombra di Messi non è più così ingombrante

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' indubbiamente uno dei giocatori più discussi dell'ultimo decennio. Normale se sulla maglietta hai scritto Neymar e solo un anno fa sei stato pagato duecentoventidue milioni di euro. Ovvero più di tutti nella storia del calcio. Il suo addio al Barcellona stupì tutti, soprattutto perché al Camp Nou aveva creato la MSN, ovvero il tridente probabilmente più forte di sempre. E perché col tempo avrebbe raccolto il testimone di un certo Leo Messi. Ma il padre e l'entourage all'epoca si dimostrarono prodighi di diversi consigli. Meglio spostarsi dall'ingombrante ombra della Pulce e provare a risplendere di luce propria a lato della Tour Eiffel.

ACCOGLIENZA E PRIME GRANE - Al PSG Neymar fu accolto da stella assoluta da tifosi e dirigenti. Ma in campo ecco emergere subito i primi problemi: chi è il rigorista fra il brasiliano e Cavani? La gerarchia direbbe l'uruguayano, la mediaticità l'ex Barça. Discussioni e litigi che, seppur nascosti, sono andati avanti per tutta la stagione. E che hanno iniziato ad instillare i primi dubbi nella testa di O'Ney. Dubbi confermati l'estate successiva. Vigilia del Mondiale in Russia, dalla Spagna assicurano che Neymar abbia chiesto agli ex compagni blaugrana di 'preparare' la strada per il suo ritorno.

RICHIAMO SPAGNOLO - In realtà in estate il club maggiormente interessato a Neymar era il Real Madrid, più che il Barcellona. I blaugrana infatti fin dal primo momento hanno mal digerito modi e tempi del suo addio, da qui la freddezza verso questa ipotesi. Il Real invece sì che era interessato: chi meglio di lui, tecnicamente e mediaticamente, per sostituire CR7? Peccato che lo stesso PSG, dopo aver infranto ogni record di spesa, non aveva grande voglia di privarsi di lui. Almeno per quest'anno.

DA UN'OMBRA AD UN'ALTRA - Diverso il discorso riguardante la volontà del giocatore. Come detto la scelta di Parigi fu veicolata dalla voglia di diventare attore protagonista, magari per poter concorrente seriamente anche al Pallone d'Oro. E lo smarcamento da Messi sembrava davvero la mossa giusta, in questo senso. Peccato che negli ultimi mesi un certo Kylian Mbappé ha deciso di salire un altro scalino (forse anche due o tre) nella sua carriera e di diventare a tutti gli effetti un 'giocatore franchigia', come direbbero negli Stati Uniti. Cioè uno di quelli che da solo catalizza le attenzioni di avversari, tifosi e telecamere. E il grande Mondiale giocato dell'ex Monaco è solo l'ultimo degli 'sgarbi' involontari verso il compagno di squadra. Anche per questo Neymar, se i club avessero trovato l'accordo, avrebbe accettato di buon grado un trasferimento a Madrid. E viste le premesse, figuriamoci al Barcellona...