Ninja dove sei? L’Inter ha una necessità: ritrovare il miglior Nainggolan

Fra i tifosi, ma pure fra gli addetti ai lavori, c’era chi non credeva ai propri occhi. Radja Nainggolan, questo Radja Nainggolan, non può essere lo stesso giocatore ammirato da tutti ai tempi della Roma (e non solo). Contro il Tottenham il Ninja è stato probabilmente il peggiore in campo, pur con le attenuanti del caso. “Si è riacutizzato il dolore alla caviglia che ha determinato un affaticamento muscolare. Per questo ha corso male durante la partita”, ha spiegato il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo il ko col Tottenham. E c’è da credergli, visto che nei 44 minuti in cui è stato in campo il belga ne ha azzeccate davvero poche. Passaggi sbagliati, corse a vuoto, contrasti mancati e scelte poco lucide l’hanno fatta da padrona, a Wembley, costringendo il centrocampo e gli esterni a fare gli straordinari. E probabilmente il sofferto primo tempo dell’Inter nel tempio del calcio (non solo) britannico ha le radici proprio nel rendimento del numero 14. Con un Nainggolan al massimo, con la sua intensità e la sua fisicità, il Tottenham avrebbe compiuto certamente meno scorribande. E allora uno dei compiti di Luciano Spalletti nelle prossime settimane sarà proprio questo: recuperare, non solo fisicamente, il Ninja. Perché le sue caratteristiche sono vitali per una squadra come l’Inter. Non a caso Spalletti, ai tempi di Trigoria, aveva ammesso come “con 11 Nainggolan si vincono i campionati”. Magari non le Champions, ma questa è un’altra storia.