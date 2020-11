No Cristiano No Party - Bilancio amaro per la Juve senza CR7: solo una vittoria, tre pari e un ko

No CR7 No Party. Il bilancio della Juvenza senza Cristiano Ronaldo è tutt'altro che positivo, complice anche l'amaro pareggio di ieri pomeriggio a Benevento. Quando non hanno potuto contare sul campione portoghese, tra Covid e decisioni tecniche (ieri Cristiano non è stato convocato per restare a riposo), i bianconeri hanno infatti ottenuto solamente una vittoria (il 2-0 di Kiev contro la Dinamo in Champions League).

Poi, un ko (lo 0-2 casalingo col Barcellona di Messi sempre in Europa) e tre pareggi in campionato contro squadre ben al di sotto del livello del campione in carica: Juventus-Verona 1-1, Crotone-Juventus 1-1 e, infine, Benevento-Juventus 1-1. Con l'ex Real Madrid in campo, invece, sono arrivati cinque successi e due pareggi, ma soprattutto nove gol e un assist da parte dello stesso CR7 in appena 560 minuti giocati.

C'è chi la chiama "Ronaldo-dipendenza", fatto sta che la truppa di mister Pirlo - quando manca il suo punto di riferimento dentro e fuori dallo spogliatoio - sembra avere un grosso problema sia di gioco che di approccio mentale alle partite.