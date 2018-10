I nomi del Kopa Trophy: ci sono Donnarumma, Cutrone e Kluivert

Svelati i nomi del primo Kopa Trophy, vessillo riservato ai giovani a margine del Pallone d'Oro di France Football.

Trent Alexander Arnold, difensore del Liverpool

Houssem Aouar, centrocampista del Lione

Patrick Cutrone, attaccante del Milan

Ritsu Doan, centrocampista del Groningen

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan

Amadou Haidara, centrocampista dei Red Bull Salisburgo

Justin Kluivert, ala della Roma

Kylian Mbappé, attaccante del PSG

Christian Pulisic, centrocampista del Borussia Dortmund

Rodrygo, attaccante del San Paolo.

They are the future of football... Let's discover the ten nominees for the 2018 Kopa Trophy France Football! #ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/jZR3IMfhVH

— #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018