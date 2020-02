Non chiamatelo Gastone. Ranieri vince affidandosi al suo pupillo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A inizio anno, con Di Francesco in panchina ed il suo 4-3-3 in campo, era praticamente un corpo estraneo. Poi, con l'avvento di Ranieri, Gaston Ramirez è diventato un punto fisso dell'undici blucerchiato. C'era da aspettarselo, se è vero come è vero che il tecnico di Testaccio già in passato fece di tutto (senza successo) per portarlo a Leicester. Non perché Gastone fosse fortunato. Ma perché Ranieri ha sempre apprezzato le sue qualità tecniche nell'uno contro uno e la sua capacità di risolvere da solo, in certi contesti, determinate partite. Come ad esempio quella di stasera contro il Torino.

La punizione perfetta - Anche in questo caso la fortuna propria del quasi omonimo cugino di Paperino ci incastra poco. Perché il gesto tecnico con cui Ramirez ha sbloccato la gara è di livello assoluto. Una carezza al pallone adagiato sul limite dell'area di rigore, una parabola corta e imprevedibile che ha fulminato il sempre ottimo Sirigu. E riaperto la gara, dopo che lo stesso uruguayano aveva provato a sbloccare già in precedenza. La gioia della rete poi è stata presto raddoppiata, visto che 5 minuti dopo Ramirez ha trovato anche il pertugio giusto, col destro, per il momentaneo vantaggio del 2-1. Una prestazione completa, quella del trequartista doriano. Che spiega bene i motivi per cui Ranieri voleva ri-portarlo in Inghilterra. E che fa capire come la Samp, quando il suo uomo di maggior talento è in giornata, possa far risultato su ogni campo.