Non è mai troppo tardi: Mancosu e una Serie A ritrovata a 30 anni

A 30 anni non è troppo tardi per dare una svolta alla propria carriera. Lo sa bene Marco Mancosu, trequartista classe ‘88, grande protagonista della promozione del Lecce. Una lunga carriera in Serie C, praticamente sempre al Sud (Siracusa, Benevento, Casertana e appunto Lecce) con l’etichetta di “fratello di...” (Matteo Mancosu che al rientro in Italia dopo l’esperienza in Canada ha firmato la promozione dell’Entella in Serie B NdR) e un continuo spostarsi fra la mediana e la trequarti senza mai trovare la giusta collocazione tattica. Di gol certo ne ha sempre fatti (17 in 70 presenze col Benevento, 11 in 68 col Siracusa, ancora 11 in 59 presenze con la Casertana), ma mai come in questa stagione aveva trovato una tale regolarità.

Il ruolo di trequartista e trascinatore cucitogli addosso da Liverani lo ha portato a svoltare la propria carriera tanto che in questa stagione ha messo a segno praticamente le stesse reti delle due precedenti in Serie C: 7 il primo anno, 8 il secondo, ben 13 quest’anno. Secondo miglior marcatore dei giallorossi alle spalle del bomber La Mantia a quota 17 reti. E ora quella Serie A assaggiata da giovanissimo con il Cagliari (esordio con gol nel 2007 e poi altre 15 presenze senza però più trovare la gioia dell’esultanza) dove continuare a stupire e mostrare che a 30anni non è troppo tardi per togliersi soddisfazioni e cambiare la propria vita.