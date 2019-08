Non è una questione di soldi. O non solo

Qualsiasi calciatore vorrebbe la Premier League. Qualsiasi calciatore eccetto Paulo Dybala, attaccante della Juventus. La notizia dello scambio con Romelu Lukaku è oramai una mera questione di scelte: se accetterà il maxi ingaggio dato dal Manchester United - ieri ha alzato l'offerta fino a 12 milioni di euro - allora il belga finirà in bianconero.

CALCIO DIVERSO - La realtà è che Dybala non vorrebbe giocare in Premier League, perché considerata non adatta alle proprie caratteristiche. Se la stessa offerta fosse arrivata da una big spagnola - come l'Atletico Madrid pre Joao Felix - allora avrebbe detto certamente di sì. E per un periodo c'è stata più di una probabilità che ciò andasse in porto. L'argentino non ha fatto richieste perché, semplicemente, preferirebbe rimanere alla Juventus. Oppure giocare ancora in Serie A, ma uno scambio con Icardi attualmente è impossibile.

NON UNA QUESTIONE DI SOLDI - Così il problema non è solo l'ingaggio, ma anche la volontà. La Juventus vorrebbe spingerlo verso lo United anche perché ci sarebbe un'ulteriore operazione Mandzukic, in una sorta di 2x1 che risolverebbe parecchi problemi, anche in virtù di un ingaggio (per entrambi) molto alto. Insomma, se per Dybala è solo una scelta, per la Juve è una necessità. Da prendere, quindi, con le pinze.