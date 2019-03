Non è uno stadio per VAR: i tifosi della SPAL lasciano il Mazza indignati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è uno stadio per VAR. Il richiamo al celebre film dei fratelli Cohen è d'obbligo dopo l'ennesimo episodio arbitrarle avvenuto allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Archiviata a fatica la vicenda del gol segnato-gol annullato e conseguente rigore subito contro la Fiorentina, la SPAL oggi pomeriggio si è vista infatti strozzare nuovamente l'urlo in gola per "colpa" della tecnologia. Chissà se il gol segnato di testa da Floccari al 60' avrebbe potuto permettere alla squadra di Semplici di rimontare proprio nel suo momento migliore, considerando anche l'effettivo 1-2 firmata da Kurtic nei minuti di recupero, ma la pazienza del pubblico biancazzurro sembra ormai essersi estinta.

Dopo la lunga attesa per la decisione sfavorevole del signor Pasqua, che ha ravvisato tra lo stupore generale un millimetrico fuorigioco di Petagna sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Kurtic, una buona parte di tifosi locali ha infatti deciso di abbandonare anzitempo lo stadio. Addirittura mezz'ora prima del triplice fischio finale, contando anche i sette minuti concessi oltre il 90'. Una decisione assai polemica, una pañolada all'italiana con lo stesso incubo dello scorso 17 febbraio negli occhi, nel cuore e nella mente. Insomma, il Paolo Mazza non è proprio uno stadio per VAR, almeno in quanto a episodi pro-SPAL.