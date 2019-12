Non era un tridente da bar? Come è andata l'HDR e come cambia la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ma non era un tridente da bar? Maurizio Sarri, evidentemente, ci ha preso gusto. Dopo l'Udinese, l'HDR ha fotografato l'attacco della Juventus dal primo minuto anche nella vittoria ottenuta ieri sera contro la Sampdoria. Dybala-Higuain-Ronaldo, in ordine più o meno sparso, se si considera che i tre si muovono, spaziano, scambiano e triangolano. Segnano, soprattutto.

Due vittorie nel segno del tridente, ma diverse. A leggere i tabellini, 3-1 e 2-1, si direbbe che il tridente-non-più-da-bar abbia funzionato. Doppietta di Ronaldo contro i friulani, ancora CR7 e Dybala a segno contro la Sampdoria. Paga dazio Higuain, che però contro l'Udinese ha brillato e fornito assist. Andando a rivedere le due gare, se ne scoprono le diversità. Contro i bianconeri di Gotti, come del resto già accaduto in casa del Bayer, è stato il tridente a decidere. Contro la Samp, viceversa, sono stati Ronaldo e Dybala, ma presi a parte. Due singoli, perché entrambe le reti sono arrivate su due prodezze individuali, e la costruzione ha latitato.

Qual è l'autonomia? Non è detto che sia dovuto alla scelta del tridente pesante, ma a Genova la Juventus è sembrata a tratti più confusionaria, meno reattiva da un certo punto della partita in poi, non proprio in palla nel secondo tempo. Non è da escludere, appunto, che avere quei tre lì davanti, da supportare e anche sopportare, tolga qualcosa agli altri reparti. Tradotto: se corrono, va bene. Ma non possono correre per sempre, e a quel punto qualche crepa inizia a vedersi. Sotto questo profilo, comunque, è ancora presto per giudicare. Di certo c'è che Sarri ha sempre giudicato quel terzetto buono per spezzoni di gara. Che poi siano dall'inizio, o dal 60', è tutto un altro discorso.

Il mercato può cambiare? Un punto fermo: le parole di Paratici. A oggi, il ds bianconero non ha mai lasciato alcuno spiraglio: a gennaio non arriva nessuno, forse parte Mandzukic. Quindi siamo fermi lì. Però l'abbiamo scritto in più occasioni: se parti con Higuain-Dybala-Ronaldo, poi non hai attaccanti veri e propri da poter fare entrare. È un problema che molti vorrebbero, anche perché giocatori come Douglas Costa, ma pure gli stessi Ramsey e Bernardeschi, possono cambiare tranquillamente una partita pur senza essere punte vere e proprie. Però con un tridente pesante (tanto più che il gallese e l'ex viola potrebbero reinventarsi da mezzali), lo squilibrio appare evidente: tre attaccanti titolari, zero attaccanti in panchina. Dovesse l'esperimento diventare un'abitudine, dalle parti della Continassa si potrebbe anche fare un pensierino in tal senso. Ci sarebbe Mandzukic? Più no che sì, dato che al croato non sono mai state date occasioni in questa stagione. Ma Sarri aveva definito da bar quel tridente e ora l'ha proposto dal primo minuto per due partite di fila: nulla è impossibile.