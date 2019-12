© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Festeggiamenti ormai imminenti, a mezzanotte si inizieranno a stappare bottiglie per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno. Ma si sa, spesso l'alcool può essere pericoloso, e così, la Juve Stabia, per sensibilizzare su alcune tematiche, scende in campo: con uno slogan da capodanno.

Non fare lo... sbronzo, brinda alla vita!