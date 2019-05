Non supereremo mai questa fase. Roma, fratelli coltelli e non solo

© foto di Federico Gaetano

Non supereremo mai questa fase. È una frase resa celebre da Febbre a 90°, è una frase che racchiude e racconta l'irrazionalità del tifo. È una frase che spiega bene la sempiterna polveriera Roma, una società dalle mille teste in una città dalle mille anime. Sempre in conflitto tra loro. Il sesto posto è il degno epilogo di una stagione in cui a riflettori spenti ne sono successe di ogni, raccontate dall'inchiesta dei colleghi de La Repubblica di oggi. De Rossi contro la dirigenza, De Rossi contro Totti, tutti contro Totti e Totti che a sua volta cerca di ritagliarsi un posto nel suo nuovo vestito di dirigente.

Fratelli coltelli e non solo: l'abbraccio e il non detto di fine stagione hanno chiuso un capitolo della storia personale di Capitan Futuro e del Pupone, talmente grandi nella storia della Roma da essere diventati, o forse lo sono sempre stati, ingombranti l'uno per l'altro. La rivolta dei senatori contro chi lo spogliatoio l'aveva guidato fino a pochi mesi fa racconta a pieno respiro una faida intestina che pesa e grava sulle ambizioni di una società che cresce come azienda ma sul lato sportivo fatica a trovare una propria collocazione stabile e una propria tranquillità.