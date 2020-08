"I nostri dirigenti non sono dilettanti". Sarri, il suo futuro e la risposta su tutte le aperture

"I nostri dirigenti non sono dilettanti". La risposta di Maurizio Sarri sul futuro, legato o meno alla gara contro il Lione, è in tutte le aperture. Una conferenza stampa dove l'affermazione dell'allenatore ex Napoli e Chelsea ha colpito tutti i media presenti e che è il titolo degli articoli e delle aperture sulla Juventus.

