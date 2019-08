Not so easy, Frankie

Frankie Lampard torna al Chelsea, nelle vesti di allenatore, e alla sua prima uscita ufficiale si trova costretto ad esordire in casa del Manchester United. Ci sono i crismi per il grande momento, e anche tante emozioni che si susseguono sul volto del neo-manager dei Blues. L'undici da lui messo in campo è di quelli che suonano di rivoluzione: non c'è l'ultimo (ed unico, visto il blocco del mercato) arrivato Pulisic, ancora fuori forma, deve fare i conti con assenze di elementi fondamentali come Kanté e Willian, e ci sono due giovanissimi in rampa di lancio. Quel Mason Mount già allevato lo scorso anno, sulla trequarti, e il centravanti Tammy Abraham. Proprio quest'ultimo, quando sono passati poco più di cinque minuti, vede infrangere sul palo il sogno di una prima da urlo, ma il Chelsea per un'ora comunque propone un calcio frizzante, divertente ed offensivo, prima che si spenga la luce. Certo, il 4-0 è pesante. Ma dal punto di vista dell'allenatore poco puoi farci se i tuoi vengono fermati due volte dai legni, e dai riflessi felini di De Gea... E se poi si aggiunge che dall'altra parte Rashford e compagni si sono rivelati semplicemente letali nelle occasioni avute, beh, il quadro è completo. Lampard sta provando a portare a Stamford Bridge lo stile aggressivo, modulato sul 4-2-3-1 visto con il Derby, e per questo coraggio - in contemporanea con il grande salto da allenatore - è degno una nota di merito. Ad Old Trafford, è evidente, la strategia non ha pagato. Ma è altresì vero che al Chelsea è in corso una rifondazione tecnica, e dopo aver perso Sarri - anche lui non era partito bene - adesso è necessaria una riserva di pazienza verso il nuovo manager. L'ambiente sembra disposto a dargliela, i presupposti stabiliscono che non sarà facile. Per una serie di motivi, tra i quali un impoverimento di classe a seguito del volo madrileno di Hazard. Lampard, anyway, non ha intenzione di arrendersi. Anche e soprattutto dopo il primo giro a vuoto.