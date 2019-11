Novella 2000 - CR7 ha sposato in gran segreto Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto in Marocco. Lo riporta Novella 2000: secondo il settimanale di gossip, la cerimonia sarebbe avvenuta in Marocco, a prova di paparazzi. Inoltre, sempre secondo la stessa fonte, CR7 avrebbe leggermente modificato il testamento per tutelare maggiormente la moglie.