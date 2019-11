I numeri contro CR7. Il peggiore avvio stagionale degli ultimi 10 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus tiene banco il caso Cristiano Ronaldo, dopo la rabbia espressa ieri sera tramite mimica facciale nel momento della sostituzione durante la sfida contro il Milan. Era il 55esimo e Sarri ha richiamato il portoghese per far spazio a Paulo Dybala, con CR7 che è rientrato direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina. "Mi fa piacere se si è arrabbiato, sarei più preoccupato del contrario", ha commentato Sarri nel post partita. Confermando come dietro alla scelta ci fossero anche motivi di natura fisica, col portoghese non al meglio. E i numeri, al di là dei contrattempi fisici, sembrano dare ragione alle scelte di Sarri.

Avvio normale dal punto di vista dei numeri - Questa stagione Ronaldo ha preso parte a 14 incontri della Juventus, segnando 6 gol e regalando 2 assist. Nello specifico sulle 10 presenze in campionato CR7 ha collezionato 5 gol e 1 assist, mentre nelle 4 presenze Champions è fermo a 1 gol e 1 assist.

L'impietoso paragone col passato - Guardando le passate stagioni, la scorsa con la Juventus ma soprattutto quelle precedenti col Real Madrid, è facilissimo capire come l'avvio del fenomeno portoghese al suo secondo anno bianconero non abbia rispettato le medie precedenti. Andando in negativo per quanto riguarda il confronto coi gol e pure quello con gli assist.

- 19/20, 6 gol e 2 assist

- 18/19, 8 gol (1 in Champions) e 5 assist

- 17/18, 10 gol (8 in Champions) e 3 assist

- 16/17, 10 gol (2 in Champions) e 6 assist (4 in Champions)

- 15/16, 13 gol (5 in Champions) e 2 assist

- 14/15, 21 gol (3 in Champions) e 6 assist (1 in Champions)

- 13/14, 18 gol (7 in Champions) e 5 assist (1 in Champions)

- 12/13, 16 gol (5 in Champions) e 1 assist

- 11/12, 11 gol (1 in Champions) e 7 assist (2 in Champions)

- 10/11, 12 gol (1 in Champions) e 7 assist (1 in Champions)

- 09/10, 13 gol (6 in Champions) e 3 assist (2 in Champions)