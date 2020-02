© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventidue reti in 27 partite. Diciannove gol in 19 gare di campionato disputate. Fino a questo momento, Cristiano Ronaldo sta viaggiando in Serie A con una media perfetta di una rete a partita.

La svolta nelle ultime nove gare, partite in cui CR7 è sempre andato a segno. Quindici le reti realizzate in nove match, una striscia ancora in corso vista la doppietta realizzata dal dischetto contro la Fiorentina nella gara di ieri vinta 3-0.

A poche ore dai 35 anni (li compirà mercoledì) Cristiano Ronaldo è alle prese col suo miglior momento da quando ha lasciato Madrid per trasferirsi in Serie A. Lo scorso campionato fu chiuso dal portoghese con 21 gol, obiettivo già a un passo dopo 22 giornate.

I numeri di Cristiano Ronaldo in questa stagione

Serie A - 19 partite, 19 gol.

Champions League - 6 partite, 2 gol.

Supercoppa Italiana - 1 partita, 0 gol.

Coppa Italia - 1 partita, 1 gol.