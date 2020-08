I numeri di Ibra e il rinnovo col Diavolo: Zlatan grande vecchio nel Milan dei giovani

Undici gol in venti presenze, tra campionato e coppa. Undici come il numero di maglia che tornerà a indossare nella prossima stagione, lo stesso già vestito nell'anno dell'ultimo scudetto rossonero. Più cinque assist. Alla faccia di chi lo immaginava a fine carriera, Zlatan Ibrahimovic ha risposto dove gli è sempre riuscito meglio. Sul campo, grande protagonista nella rincorsa del Milan, conclusa al sesto posto in campionato. Si stava solo riscaldando, ha promesso in lungo e in largo via social negli ultimi giorni. Ora inizia a fare sul serio, perché uno come Ibra non gioca per il sesto posto.

Il rinnovo una prova di forza. Celebrato in via ufficiale pochi minuti fa, il prolungamento del contratto è stato in fin dei conti un discreto braccio di ferro. A fasi alterne perché, anche a livello economico, il campione svedese e il Diavolo hanno avuto bisogno di parlare e trattare, eccome. Alla fine, l'ha sostanzialmente spuntata Ibra: anche se le cifre non sono state svelate in via ufficiale, i 7 milioni annui che percepirà da qui al 30 giugno 2021, complice il sostegno del decreto crescita, arriveranno tutti dalla parte fissa, senza i bonus che la società avrebbe voluto inizialmente inserire.

Grande vecchio nel Milan dei giovani. Lo stipendio non è un dettaglio: dice tanto del peso che Ibra ha avuto nella passata stagione, nel ruolo di leadership in una squadra che giocato per Pioli e ottenuto la conferma del tecnico. E del progetto milanista, a doppia velocità: nello stesso giorno, la stessa società ufficializza il rinnovo di Ibrahimovic e chiude per Tonali. Un classe '81 e un classe 2000. Ha senso? Sì, perché anche una squadra di giovani ha bisogno di una guida. Di un grande vecchio che se la carichi sulle spalle e le indichi la strada da seguire per diventare grandi. Se poi segna o fa segnare un gol ogni 94 minuti, come farne a meno.