I numeri di Lazio-Apollon. Lulic può raggiungere Nedved e Nesta

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio comincerà domani la 25esima stagione nelle coppe europee "moderne" dall'esordio in Coppa delle Fiere nel 1970. Lo farà contro un avversario, l'Apollon Limassol, già battuto 2-1 all'Olimpico 5 anni fa: Perea, attualmente fuori rosa, è l'unico superstite dei 18 biancocelesti, fra campo e panchina, di quell'incontro deciso da una doppietta di Floccari. Tra l'altro, sono anche gli ultimi numeri a sorridere alla Lazio: nelle 12 partite europee in casa più recenti ha perso solo con lo Sparta Praga (0-3 negli ottavi, era il 2016) ottenendo 9 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, possibile traguardo in vista per Senad Lulic: l'esterno non partirà titolare, ma qualora dovesse scendere in campo a gara in corso, raggiungerebbe Nedved e Nesta, con 45 presenze, al 7° posto della classifica all time. Non certo roba da poco.