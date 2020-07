I numeri di Pioli al Milan: media punti da quinto posto. Sei ko totali, che tonfo con Gasp

vedi letture

Questi i numeri complessivi di Stefano Pioli nella sua avventura al Milan. 32 partite di cui 28 in Serie A, la media punti è di 1,79 a partita, superiore a quella che sta tenendo in stagione (1,68) ma che non gli basterebbe per essere la quarta forza del campionato visto che la Lazio viaggia con una media certamente superiore: 2,02 punti a partita. Il fedelissimo a sorpresa non è un portiere, Donnarumma, che è secondo, ma il capitano Romagnoli.

IN TOTALE

Partite 32

Vittorie 16

Pareggi 10

Sconfitte 6

Gol segnati 57

Gol subiti 38

Miglior vittoria Milan-Bologna 5-1 (18/07/20)

Peggior sconfitta Atalanta-Milan 5-0 (22/12/19)

Il giocatore più utilizzato Alessio Romagnoli (2852')

SERIE A

Partite 28

Vittorie 14

Pareggi 8

Sconfitte 6

Gol segnati 49

Gol subiti 35

Media punti 1,79

Miglior vittoria Milan-Bologna 5-1 (18/07/20)

Peggior sconfitta Atalanta-Milan 5-0 (22/12/19)

Il giocatore più utilizzato Alessio Romagnoli (2462')