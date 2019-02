I numeri catalani del Sassuolo. Sempre più padrone del gioco

Genoa-Sassuolo 1-1

486 passaggi corti, 564 totali. Roberto De Zerbi e un surrogato di tiki-taka all'italiana, sebbene la filosofia di Pep Guardiola sia ancora lontana. Un esempio: contro il Newcastle, il suo Manchester City ne ha fatti 798 in tutto, ben 732 corti. Il Barcellona, contro il Valencia, 795 totali, 733 corti secondo i dati WhoScored. Questo per raccontare che le due grandi, in due gare che non hanno vinto ma dove il City ha perso 2-1 e il Barça pareggiato 2-2, riescono comunque a dominare. Anche oggi il Sassuolo, riducendo il paragone alla provincia del calcio, lo ha fatto. "Sono contento del coraggio e dell'attenzione messa in campo", ha detto nel post gara, Roberto De Zerbi. Che ha giustappunto questa filosofia ma per "l'assenza di Sensi nella ripresa" e per "le condizioni pessime del campo", non è riuscito a metterle in campo nella ripresa. L'ex cesenate è sempre più centrale nel progetto del tecnico ex Foggia che adesso è al quinto posto in quanto a possesso palla complessivo per la Serie A. I numeri spesso traggono in inganno ma talvolta aiutano anche a capire. A comprendere perché De Zerbi sia stimato dalle grandi d'Europa. Perché il Sassuolo, 30 milioni circa di monte ingaggi, più o meno come il Genoa, decisamente meno del Torino, sogni l'Europa e sia un progetto studiato e apprezzato da molti.