I numeri gufano il PSG: le ultime sei debuttanti in finale di Champions hanno sempre perso

Prima finale di Champions League per il Paris Saint-Germain, che oltre alla temibile armata del Bayern Monaco dovrà fare i conti anche contro la statistica. Come sottolinea infatti il portale Opta, le ultime sei squadre alla loro prima apparizione in finale di Champions League hanno sempre perso. Per trovare l'ultima debuttante riuscita ad imporsi, serve tornare indietro al 1997, quando il Borussia Dortmund riuscì ad avere la meglio sulla Juventus. I numeri sembrerebbero gufare il PSG ad ora, insomma.