© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del 4-0 contro il Lecce c’è altro. Ci sono i 7 gol, senza appello, incassati nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta della scorsa settimana. Ma pure le due reti prese contro il Sassuolo nella sconfitta del Mapei Stadium del 18 gennaio. Così come le 2 reti subite a San Siro contro il Milan (sì, ci fermiamo ai 90’ regolamentari e non conteggiamo le 2 incassate nei supplementari) in Coppa Italia. Per un totale, scoraggiante, di 15 gol subiti dal Torino nelle ultime 4 partite giocate. 13 in campionato, 2 in Coppa Italia.

Un dato evidente, lampante, esaustivo della situazione attuale di casa granata. Che se possibile assume ancora maggior rilevanza se miscelato a quello dei gol segnati: 1 col Sassuolo, 0 con Atalanta e Lecce, 2 col Milan in Coppa. Per un totale di 3 reti segnate in 4 partite. Nelle stesse 4 partite in cui Sirigu ha raccolto il pallone alle sue spalle ben 15 volte.