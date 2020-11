I numeri non mentono: è il peggior Conte di sempre in una big. Il record all'inizio con l'Arezzo

vedi letture

E' uno dei peggiori Antonio Conte di sempre, e un filotto di risultati così complicati lo ha vissuto negli anni recenti solo al Chelsea. Solo tre vittorie, due sconfitte e ben cinque pareggi nelle ultime dieci gare giocate in totale, per trovare uno score simile occorre andare all'inizio del 2018. Alla guida del Chelsea aprì l'anno con quattro pareggi, di cui uno in FA Cup, poi seguiti da due vittorie, e altre quattro gare di cui due sconfitte. Nel 2010, a Siena, mise insieme un filotto peggiore: tre vittorie, contro Portosummaga, Grosseto e Frosinone, tre sconfitte, Sassuolo, Lecce in Coppa ed Empoli, e quattro pareggi. La peggior serie di Conte in assoluto risale però all'Atalanta: alla fine del 2009, in dieci partite, mise insieme ben sette sconfitte, di cui una anche clamorosa in Coppa contro il Lumezzane, un pari e due vittorie. Altra serie negativa, ottobre 2008, al Bari: quattro ko, tre pareggi, tre vittorie in una serie di dieci partite.

Il peggior Conte di sempre: ad Arezzo Il peggior score di sempre, in una serie di partite ufficiali, risale però ad Arezzo, al 2006. Ben tredici partite senza riuscir a vincere, addirittura sette sconfitte e sei pareggi, serie spezzata poi da un 2-1 al Vicenza. Ma era l'assoluto inizio del Conte allenatore, che dopo tre gare di Coppa iniziava l'avventura in campionato. Sembrava destinato a una carriera di mediocrità invece da lì spiccò il volo. Ma oggi, all'Inter, il trend di risultati torna a essere in bilico.